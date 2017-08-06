الاتحاد يستهدف التعاقد مع “ظهير أيسر” الزمالك

تنتظر إدارة الاتحاد السكندري، برئاسة محمود مشالي، الرد النهائي من نظيرتها في الزمالك، بشأن التعاقد مع لاعب الفريق الكروي الأول علي فتحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري.

كان مسئولو الاتحاد السكندري، قد كثفوا اتصالاتهم خلال الساعات الماضية، للتعاقد مع فتحي، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفارس الأبيض خلال الفترة الماضية.

الزمالك يعيد أوباما وحازم إمام من الاتحاد

وكان الزمالك قد استعاد الثنائي حازم إمام ويوسف أوباما، بعد انتهاء فترة إعارتهما لنادي الاتحاد السكندري الموسم الماضي، لينضموا لكتيبة الفارس الأبيض، خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يستعد لمواجهة المصري

ويستعد الزمالك، لخوض مباراة مقبلة أمام المصري البورسعيدي، يوم الثلاثاء القبل، على لمعب الجيش باستاد برج العرب، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعدما أقصى الأوليمبي بهدفين دون رد في دور الـ32، قبل أن ينجح في الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف في دور الـ16، ثم اكتساح طلائع الجيش بثلاثية في دور الثمانية، ليحجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة، ويضرب موعدًا مع المصري البورسعيدي.