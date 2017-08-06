معسكر مغلق للأهلي استعدادًا لمواجهة سموحة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام سموحة، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

معسكر مغلق للاعبي الأهلي قبل لقاء سموحة

ويدرس الجهاز الفني للفريق الأحمر تحت قيادة حسام البدري الفنية، الدخول في معسكر مغلق بدءًا من اليوم، لفرض حالة التركيز على اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

كان الفريق الأحمر قد خرج من منافسات البطولة العربية، بعد الخسارة أمام الفيصلي الأردني بهدفين مقابل هدف، ليبدأ حسام البدري، في التفكير بمباراة سموحة، خاصة وأن الاهلي يامل في حسم لقب الكأس لصالحه للجمع بين الثنائية هذا الموسم، بالاضافة غلى غياب بطولة كأس مصر عن القلعة الحمراء منذ مايقرب من 10 سنوات.

نجيب يعود

ومن المتوقع، أن يعود محمد نجيب، للتدريبات بعد الإصابة التي عاني منها مؤخرًا في العضلة الخلفية، أبعدته عن مباراة الأهلي الأخير أمام الفيصلي، ليضطر البدري بالدفع بمحمد هاني في قلب الدفاع، لسد فراخ نجيب، خاصة وأن سعد سمير، يعاني هو الاخر من إصابة.