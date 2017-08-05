يسعى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لحرمان غريمه الأهلي من التعاقد مع الصفقة التي يحتاجها بشدة هذه الفترة خلال الانتقالات الصيفية الحالي قبل الموسم الجديد.

حيث يحاول منصور التعاقد مع محمود متولي لاعب الإسماعيلي، وخطف اللاعب الذي يسعى الأهلي لضمه ويحتاج إلى مدافع بشدة لتعويض رحيل أحمد حجازي المحترف ضمن صفوف فريق ويست بورميتش ألبيون الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يحاول الزمالك إغراء مدافع الدراويش من خلال تقديم عرض ضخم بحوالي 11 مليون جنيه وعرض إعارة لاعبين لضمه لصفوف القلعة البيضاء بدلا من ذهابه إلى القلعة الحمراء .

ويبحث حسام البدري المدير الفني للأهلي عن مدافع قوي يعوض حجازي بعد الأخطاء الدفاعية الكبيرة خلال مشاركة الفريق بالبطولة العربية والتي خرج منها الفريق من مرحلة نصف النهائي.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر الأربعاء المقبل 9 أغسطس الجاري.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على وادي دجلة برباعية مقابل هدف.

ويسعى الفريق للتتويج بالكأس بعد الفوز ببطولة الدوري ليجمع بين الثنائية المحلية.