مؤمن سليمان: كان نفسي أجيب بطولة إفريقيا للزمالك

حل مؤمن سليمان المدير الفني السابق لنادي سموحة ضيفا على إبراهيم فايق في برنامج الحريف على قناة دي ام سي الفضائية.

وصرح سليمان حول فترته مع النادس السكندري قائلا “راضي عن أدائي مع سموحة وعن فترتي مع الفريق، مؤكدا “سموحة أكثر فريق في الدوري خوضاً للمباريات هذا الموسم”.

وعلق مدرب الزمالك السابق على فترة قيادة الفريق قائلا ” الجماهير كانت دائماً تنتقد الزمالك أثناء قيادتي للفريق وهذا كان يصل للاعبين وتأثروا به”.

وتحدث سليمان عن خوض نهائي أبطال أفريقيا مع الزمالك قائلا “قولت للاعيبة الزمالك قبل ماتش صاندونز دا أهم ماتش في حياتكوا”

وأضاف “فوجئت ان جماهير الزمالك بيجشعوا لحد الدقيقة 90 في ماتش النهائي أمام صاندوز رغم تأكدهم من ضياع البطولة”.

وأكد “كان نفسي جدا أجيب بطولة إفريقيا لنادي الزمالك”.

وحول التدخل في عمله، قال “مفيش أي حد اتدخل في شغلي خالص و انا مدير فني الزمالك”.

وأضاف “كنت أشعر أنني استحق الاستمرار مع الزمالك”.

واختتم حديثه ” اتمنى كل التوفيق لطارق يحيى ونفسي يحافظ للزمالك على كأس مصر”.