زفت قناة “أون سبورت” خبرا سارا لجمهور كرة القدم بعد الإعلان عن معلقي مباراتي السوبر الإسباني بين برشلونة و ريال مدريد الأسبوع المقبل، بعد حصول القناة على حقوق إذاعة كلاسيكو الأرض.

وتقام مباراة الذهاب يوم 13 أغسطس الجاري ملعب “كامب نو”، بينما يستضيف ملعب “سانتياجو برنابيو” مباراة العودة بعدها بثلاثة أيام يوم 16 من الشهر ذاته.

وأعلنت قناة “أون سبورت” أن المباراة سيقوم بالتعليق عليها كل من مدحت شلبي والمعلق السعودي الشهير فهد العتيبي، معلق شبكة قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية.

وسيقوم الإماراتي علي سعيد الكعبي، والمصري عصام عبده بالتعليق على الكلاسيكو عبر قناة “أبو ظبي” الرياضية المفتوحة.

ويقام السوبر بين ريال مدريد المتوج بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي 2016-2017، وبرشلونة بطلا كأس ملك إسبانيا بعد أن توج باللقب على حساب فريق ديبورتيفو ألافيس الصاعد حديثا لليجا بنتيجة 3-1.

ويستعد الريال لتحقيق لقب السوبر ليكمل الثلاثية المحلية بجانب لقب دوري أبطال أوروبا، بينما يسعى برشلونة للفوز بالسوبر بعد حصد لقب الكاس فقط الموسم الماضي.