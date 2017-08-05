مران الأهلي.. ركلات جزاء استعدادا لمواجهة سموحة بالكأس

خاض فريق الأهلي مرانه اليوم استعدادا لمواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر الأربعاء المقبل 9 أغسطس الجاري.

وشهد المران انتظام مؤمن زكريا لاعب الفريق في مران الأهلي بعد التعافي من آلام المعدة.

وتمكن ميدو جابر لاعب الفريق من المشاركة في مران بشكل طبيعي بعد التعافي من مرضه، بعد أن تغيب عن مران الفريق أمس الجمعة بسبب شعوره بالدوار.

واستمر أحمد فتحي في غيابه عن مران الأهلي لليوم الثاني على التوالي، بعد أن غاب عن مران الجمعة بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني.

وخصص حسام البدري، المدير الفني للأهلي، فقرة تدريب على ركلات الجزاء في الجزء الأخير من المران، خوفا من وصول مواجهة الفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد المتأهل، في حال نهاية مباراة نصف نهائي كأس مصر، بالتعادل، بعد إضافة الوقت الإضافي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على وادي دجلة برباعية مقابل هدف.

ويسعى الفريق للتتويج بالكأس بعد الفوز ببطولة الدوري ليجمع بين الثنائية المحلية.