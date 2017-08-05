“الظهير الأيسر” صداع في رأس الزمالك.. ويحيي يستقر على هذا اللاعب

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعدادته لخوض مباراته المقبلة أمام المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء يوم الثلاثاء القادم، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويعاني طارق يحيي، المدير الفني للفريق الأبيض، من نقص عدد اللاعبين في مركز الظهير الأيسر، بعد خروج علي فتحي من حساباته، فضلًا عن ازمة تجنيد محمد ناصف، وعدم جاهزية أحمد أبو الفتوح.

ويدرس يحيي، الدفع بحسني فتحي، ظهير أيمن الفريق، في مركز الظهير الأيسر، مرة أخرى، بعدما شارك في هذا المركز خلال مباراة الفارس الأبيض أمام النصر السعودي في دور المجموعات للبطولة العربية.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز في هذه المباراة، بالمنتصر في لقاء الأهلي وسموحة.

يذكر أن الزمالك شارك في البطولة العربية، إلا أنه ودع منافساتها من دور المجموعات للبطولة، بعدم تعاجل في أوى جولاته أمام الفتح المرغبي، ليتلقي الخسارة على يد العهد اللبناني، قبل أن يحقق الفوز على النصر السعودي بهدفين مقابل هدف.