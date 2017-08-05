لأول مرة.. لاعب الأهلي على أعتاب الانضمام للمنتخب

طلب الجهاز الإداري لمنتخب مصر، الحصول على جواز سفر صالح جمعة، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمهيدًا لانضمامه إلى معسكر المنتخب، المقرر إقامته خلال أغسطس الجاري، استعدادًا لخوض مباراة هامة أمام أوغندا، في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

جاء طلب الجهاز الاداري، بناء على طلب الأرجنتيني، هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، استعدادًا لمباراتي أوغندا، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018، في روسيا.

وشهدت البطولة العربية، مشاركة صالح جمعة، بصورة أساسية، وتألق ونال استحسان الجميع خاصة الجهاز الفني للاهلي تحت قيادة حسام البدري، بعد المستوى المتميز الذي ظهر خلاله، جعل الجهاز الفني للمنتخب يضعه في اعتباراته.

وتأهل الأهلي، إلى المربع الذهبي بالبطولة العربية، وواجه الفيصلي الأردني في نصف النهائي، إلا أنه خسر اللقاء بهدفين لهدف، ليودع الفريق الأحمر منافسات البطولة العربية.

يذكر أن المنتخب الوطني، يتصدر مجموعته في تصفيات المونديال، برصيد 6 نقاط بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على الكونغو وغانا على الترتيب.