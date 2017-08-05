10 قنوات “سعودية” تتحدى احتكار Bein Sports

أكدت صحيفة الرياض السعودية، أن الساعات المقبلة ستشهد الإعلان عن إطلاق 10 قنوات رياضية متخصصة في نقل البطولات الأوروبية، لمواجهة احتكار شبكة القنوات القطرية Bein Sports.

السعودية تطلق قنوات جديدة

وكشف الصحيفة السعودية، أنه “من المنتظر أن يعلن خلال الساعات المقبلة عن إطلاق القنوات الرياضية المتخصصة في نقل البطولات الأوربية، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق”.

وأشارت الرياضة السعودية، إلى أنه، “سيتاح للجميع متابعة أغلب دوريات العالم عبر قنوات خاصة سيتم إطلاقها قبل بداية الدوريات الأوروبية الكبرى كالدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي وغيرهم، وكذلك البطولات القارية والعالمية التي ستبث وفق آلية جديدة وبطريقة نظامية وعبر 10 قنوات وبتواجد أشهر معلقي العالم العربي”.

كما أوضحت الصحيفة أن قيمة الرسوم ستكون أقل بأضعاف عن إشتراك قنوات “بي ان سبورت” الناقل الحصري السابق، وسيتاح للجميع المتابعة مجاناً عبر الإنترنت.

كانت قنوات beIN Sports، أكدت مسبقًا، حصولها على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي حصريًا، في الشرق الأوسط حتى موسم 2020-2021.

يذكر أن بعض الدول العربية، وعلى رأسها مصر والامارات والسعودية، قد أعلنوا في وقت سابق مقاطعة قطر بسبب دعمها للإرهاب.