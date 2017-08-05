بالفيديو.. ملخص لمسات “صلاح” أمام أتليتكو بلباو

انتهت مباراة فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، مع نظيره أتليتك بلباو، بتفوق الريدز بثلاثية مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج”.

تشكيل مباراة ليفربول أتليتك بلباو

كان صلاح، قد بدأ المباراة، وفقًا للتشكيل الذي أعلنه الألماني يورجن كلوب، والذي جاء كالآتي:

مانيولا، الكساندر ارنولد، ماسيب، لوفرين، مورنيو، كان، ميلنر، جرويتش، صلاح، فيرمينو، اوريجي.

صلاح يتألق مع ليفربول

وتعول جماهير الريدز، آمالًا عريضة على الدولي المصري، صلاح، بعد انضمامه في صفقة هي الأغلي في تاريخ النادي الإنجليزي، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد من البريمييرليج، حيث يلتقي الريدز مع واتفورد في الجولة الاولى من البطولة، المقرر انطلاقها يوم 11 أغسطس المقبل.

يذكر أن ليفربول، شارك في دورة أودي الودية الأخيرة، التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، واحتل المركز الثاني بعدما خسر أمام اتليتكو مدريد بركلات الترجيح، وشارك صلاح في مباراة الريدز الأولى أمام بايرن ميونيخ وتألق وسجل هدفًا في شباك الفريق البافاري.



ملخص صلاح – مباراة ليفربول وأثليتك بلباو من طرف Videokora