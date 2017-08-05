“حجازي” يزين تشكيل بروميتش أمام ديبورتيفو لاكرونيا

يستعد فريق ويست بروميتش الانجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، لمواجهة نظيره ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني، في المباراة الودية، ضمن استعدادت الفريقين للموسم الكروي الجديد.

حجازي أساسي أمام ديبورتيفو لاكرونيا

وأعلن الويلزي توني بوليس، المدير الفني لفريق ويست بروميتش،عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة اليوم، وتواجد أحمد حجازي لاعب الأهلي المعار ضمن تشكيل الفريق الانجليزي الاساسية التي جاءت كالاتي:

حراسة المرمى: بن فوستر

خط الدفاع: كريج داسون – جوني إيفانر – أحمد حجازي – الأن نيوم

خط الوسط: جاك ليفرمور – كلاوديو يعقوب – جيمس مكلان – ماثيو فيليبس

خط الهجوم: جاي رودريجيز – خوسيه سولومون روندون

حجازي يتألق مع ويست بروميتش

وانتقل حجازي إلى صفوف بروميتش، منذ عدة أسابيع، على سبيل الإعارة لمدة موسم، ونال استحسان الجميع منذ مشاركته الاولى، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة بورتون البيون.

يذكر أن ويست بورميتش، يخوض عدة مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد بالدوري الانجليزي، المقرر انطلاقه يوم 11 أغسطس الجاري، على أن تكون أولى جولات الفريق الإنجليزي أمام بورنموث، قبل ان يواجه زميله رمضان صبحي في الجولة الثالثة أمام ستوك سيتي.