انتهت مباراة ستوك سيتي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري رمضان صبحي، مع نظيره لايبزيج الألماني، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

رمضان صبحي يتألق مع ستوك سيتي

وشارك لاعب منتخب مصر رمضان صبحي، في الدقيقة 64 من عمر المباراة، وفقًا لخطة مارك هيوز، المدير الفني لستوك سيتي، الذي يسعى للاستعداد الجيد الموسم المقبل.

ستوك سيتي يواصل تألقه ويستعد لخوض منافسات الدوري الإنجليزي

وكانت ستوك سيتي قد أنهى منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي محتلا المركز الثالث عشر خلف ليستر سيتي برصيد 44 نقطة.

ويستعد فريق ستوك سيتي لأول مواجهة له بالدوري الإنجليزي أمام إيفرتون، قبل أن يستضيف نظيره آرسنال في الجولة الثانية من البريميرلج، ليكون بعدها على موعد مع مواجهة صعبة في الجولة الثالثة أمام وست بروميتش ألبيون، والمحترف ضمن صفوفه أحمد حجازي.

وأعلن فريق ستوك سيتي في وقت سابق تمسه ببقاء اللاعب الشاب رمضان صبحي، في إطار خطة الإدارة للحفاظ على قوام الفريق، من أجل اللعب على أحد المراكز الأولى، في ظل صعوبة المنافسة الموسم المقبل، وذلك بعد ظهور اللاعب بمستوى قوي خلال المباريات التي شارك خلالها طول الفترة الماضية سواء كانت رسمية أو ودية.



هدف تريزيجيه في مرمى اسنبطول من طرف Videokora