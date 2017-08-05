شهدت مباراة قاسم باشا التركي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن “تريزيجيه“، مع نظيره اسطنبول سبور، تألق لاعب منتخب مصر، الذي شارك منذ بداية اللقاء، ليسجل هدفين من أصل ثلاثة أهداف تقدم بهما فريق قاسم باشا على حساب منافسه.

مباراة قاسم باشا التركي و اسطنبول سبور

ويلتقي قاسم باشا، مع نظيره اسطنبول سبور، في مباراة ودية، ضمن استعدادت الفريقين قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

تريزيجيه يتألق مع قاسم باشا التركي

وتمكن تريزيجيه، جناح فريق قاسم باشا التركي، من تسجيل هدفين خلال سبعة دقائق.

وأحرز تريزيجيه، الهدف الأول له والثاني لفريقه، في الدقيقة 66 من عمر المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثانيله والثالث لفريقه، في الدقيقة 73.

ويتقدم الجناح الدولي رفقة زملائه في قاسم باشا، بثلاثية مقابل هدف على إسطنبول سبور.

وانتقل تريزيجيه إلى الدوري التركي، منذ عدة أسابيع، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من صفوف اندرلحت البلجيكي، بعد رحلة احتراف قصيرة، انتهت بالاعارة إلى صفوف موسكرون الذي شهد مستوى متميز من جانب الدولي لاعب منتخب مصر، ونجح “تريزيجيه” في إثبات قدراته، بالظهور الأول مع قاسم باشا، في المباريات الودية التي شارك بها.