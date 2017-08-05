مران الأهلي.. “الجوكر” يواصل الغياب وميدو جابر يتعافى

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة نظيره سموحة، يوم 10 أغسطس المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

استعدادات الأهلي لمواجهة سموحة

وشهد مران اليوم، غياب أحمد فتحي، لاعب الأهلي عن التدريبات، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق الأحمر، نظرًا لظروف خاصة.

أحمد فتحي يغيب عن تدريبات الأهلي

بينما شارك ميدو جابر، صانع الألعاب فى تدريبات الفريق الأحمر بعد تخلصه من “الدوخة” التى عانى منها أمس ومنعته من استكمال المران.

كان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، بعدما صعق الألومنيوم بسداسية نظيفة، يليه الداخلية بهدفين لهدف في دور الـ16، ثم الفوز على وادي دجلة برباعية مقابل هدف، ليحجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة ويضرب موعدًا مع سموحة السكندري.

يذكر أن الأهلي خرج من منافسات البطولة العربية، بعد خسارته أمام الفيصلي الأردني، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الجيش باستاد برج العرب، في نصف نهائي البطولة العربية، ليتأهل الثنائي الفيصلي الأردني والترجي التونسي للنهائي.