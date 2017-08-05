أقرت محكمة القضاء الإداري المصري، اليوم السبت، بعدم قبول استشكالي الاتحاد المصري لكرة القدم، المقامين لوقف تنفيذ حكم حل مجلس الجبلاية الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة.

الجبلاية في ورطة

واختصم الإستشكالان رقم 36286 / 36287 لسنة 71 قضائية كلًا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وعمر جلال هريدي وماجدة محمود الهلباوي.

وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، بناءً على الدعوة المقدمة من عمر هريدى، وماجدة الهلباوي، المرشحان الخاسران في انتخابات الجبلاية الأخيرة، ببطلان انتخابات اتحاد الكرة.

الجبلاية مستمر

وأكد المستشار محمد الماشطة، المستشار القانونى لاتحاد الكرة، في تصريحات صحفية، أن مجلس الجبلاية مستمر كما هو رغم رفض الاستشكالات، خاصة أنه لم يتم البت فى الطعن المقدم من المجلس لدى المحكمة الإدارية العليا، وهناك جلسة يوم 10 سبتمبر المقبل لنظر هذا الطعن.

يذكر أن قانون الرياضة الجديد، يمنع وزير الرياضة خالد عبد العزيز، من حل اتحاد الكرة، وأن القرار الآن أصبح بيد اللجنة الأولمبية المصرية فقط، وهي غير مختصمة فى الدعوى القضائية التى صدر الحكم بشأنها.