مازال الجهاز الفني للاهلي، تحت قيادة حسام البدري، يبحث عن التعاقد مع مدافع جديد، لتدعيم خط دفاع الفريق قبل بداية الموسم الجديد، خاصة بعد رحيل أحمد حجازي، إلى صفوف ويست بروميتش على سبيل الإعارة لمدة موسم.

مفاوضات الأهلي مع مدافع سوري

وبدأت إدارة النادي الأهلي، في فتح مفاوضات مع اللاعب السوري عمر الميداني، مدافع المنتخب وفريق حتا الإماراتي، من الانضمام لصفوف الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط صاحب الـ23 عامًا بعقد مع ناديه، ولديه شرط جزائي في بند عقده، ما يعني أن إدارة القلعة الحمراء ستضطر لدفع قيمة الشرط الجزائي حال استقرار على التعاقد مع اللاعب السوري.

رحيل حجازي أزمة تواجه الأهلي

كان حجازي، قد رحل منذ عدة أسابيع للاحتراف بالدوري الإنجليزي، عبر بوابة ويست بروميتش، على سبيل الإعارة لمدة موسم، ويعاني الفريق الأحمر من مشكلة النقص العددي للاعبين في خط الدفاع، خاصة بعد إصابة سعد سمير، وعدم استقرار مستوى أحمد نجيب بجانب رامي ربيعة.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أصدر قرارًا بمعاملة اللاعبين السوريين معاملة محلية في القيد، بحد أقصى لاعبين فقط، ما يعني أن اللاعب لن يندرج ضمن قائمة المحترفين في الدوري، الأمر الذي يسهل مهمة الاهلي إذا قررت التعاقد مع الميداني.