شروط “الكاف” الجديدة لبطولة أمم أفريقيا.. تعرف عليها

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف“، اليوم السبت 5أغسطس، عن الشروط الجديدة الخاصة بنظام التأهل الجديد إلى كأس الأمم الأفريقية، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخب، بداية من النسخة القادمة المقرر إقامتها في الكاميرون لعام 2019.

تعرف على شروط الكاف الجديدة

وكان الاتحاد الأفريقي، قد قرر رفع عدد المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية ليصل إلى 24 منتخبًا بدلًا من 16.

تعديلات الكاف الجديدة

وأوضح “كاف” في بيان رسمي نشره اليوم، أن النظام الجديد للتأهل للبطولة القارية سيكون بالاعتماد على 12 مجموعة، على أن تضم كل مجموعة 4 منتخبات، يتأهل الأول والثاني إلى من كل مجموعة إلى النهائيات.

وفي حالة تصدر منتخب البلد المنظم ترتيب مجموعته في التصفيات يتأهل صاحب المرتبة الثانية للبطولة القارية.

ومن المقرر أن يتم اعتماد النظام الجديد للتأهل إلى أمم افريقيا بداية من النسخة المقبلة، والتي انطلق من تصفياتها جولة واحدة قبل اجراء التعديلات.

يذكر أن النسخة الماضية من بطولة أمم أفريقيا، التي استضافتها الجابون، تُوج بها المنتخب الكاميروني، بعد تفوقه على منتخب مصر في النهائي بهدفين مقابل هدف.