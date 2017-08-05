بعد انضمام “نيمار”.. باريس يصعق برشلونة بصفقة أخرى

يبدو أن إدارة نادي باريس سان جيرمان، لن تهدأ، إلا بعد غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية، فبعد أن أبرمت الصفقة الأغلى في العالم بانضمام البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق برشلونة إلى قلعة الأمراء، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي الذي وصل إلى 222 مليون جنيه استرليني، تتجه إلى التعاقد مع هدف النادي الكتالوني.

باريس سان جيرمان يواصل ضرباته لبرشلونة

وكشفت بعض التقارير الصحفية، عن رغبة النادي الباريسي برئاسة القطري ناصر الخليفي، في التعاقد مع الإيفواري جان ميشيل، لاعب وسط نيس الفرنسي، وهو نفس هدف إدارة برشلونة الإسباني، وأرسنال الإنجليزي.

باريس سان جيرمان يقترب من التعاقد مع هداف الفريق

وكان لميشيل سيري، صاحب الـ26 عامًا، دورًا حاسمًا في تأهل نيس إلى الدور التمهيدي النهائي، في دوري أبطال أوروبا، بعدما صنع هدفًا بشكل رائع أمام أياكس الهولندي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “مترو” البريطانية، فإن سان جيرمان انضم لقائمة المهتمين بسيري، بعد يوم واحد من إتمامه صفقة نيمار، مقابل 222 مليون يورو، على أن يحسم نادي نيس قرار الاستغناء عن خدمات اللاعب الايفواري من عدمه.

ومن املتوقع أن يؤجل نيس، حسم قراره عد مواجهته مع نابولي الإيطالي في الدور التمهيدي لدوري الأبطال.

يذكر أن أرسنال قدم عرضًا لضم سيري، مقابل 35 مليون إسترليني.