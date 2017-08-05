تشكيل قاسم باشا أمام اسطنبول سبور.. “تريزيجيه” أساسيًا

يستعد فريق قاسم باشا التركي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن “تريزيجيه“، لمواجهة نظيره اسطنبول سبور التركي، ضمن استعدادت الفريقين قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

مباراة قاسم باشا التركي واسطنبول سبور

وأعلن كمال أوزديس، المدير الفني لفريق قاسم باشا التركي، عن التشكيل الذي سيخوض مباراته أمام إسطنبول سبور، وتواجد تريزيجيه ضمن التشكيل الأساسي ،بعد أن نجح في حجز مكانه مع الفريق، من خلال مشاركاته في الوديات السابقة، والتي نال من خلالها استحسان ورضا المدير الفني للفريق التركي.

تريزيجيه يتألق مع قاسم باشا التركي

ونجح “تريزيجيه” في إثبات قدراته، بالظهور الأول مع قاسم باشا، في المباراة الودية التي شارك بها أمام أيوب سبور، والتي أحرز خلالها هدفين وصنع آخر، كما تمكن من عمل تمريرة حاسمة منحت فريقه التقدم على بيشافزهوفن النمساوي، قبل أن يتم إلغاء اللقاء لسوء الأحوال الجوية.

وانتقل تريزيجيه إلى الدوري التركي، منذ عدة أسابيع، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من صفوف اندرلحت البلجيكي، بعد رحلة احتراف قصيرة، انتهت بالاعارة إلى صفوف موسكرون الذي شهد مستوى متميز من جانب الدولي لاعب منتخب مصر.