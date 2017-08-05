كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم السبت، عن نية مسئولو نادي ستوك سيتي الإنجليزي والمحترف ضمن صفوفه النجم المصري الدولي، رمضان صبحي، لاعب منتخبنا الوطني، في التعاقد مع أندروس تاوسند، لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي.

وأكدت شبكة “سكاي سبورت”، أن مسئولو نادي ستوك سيتي أغلقوا باب التفاوض مع اللاعب ندروس تاوسند، نجم فريق كريستال بالاس، لتعويض رحيل اللاعب النمساوي أرنانوفيتش.

ويعد هذا الخبر بمثابة ، إنفراجة للاعب الدولي ابن الـ18 عاما رمضان صبحي، لايما وأنه حظي بإشادة مارك هيوز، المدير الفني للفريق الإنجليزي، بعد ظهور رمضان بإداء جيد خلال مباريات الفريق الودية استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وخاض رمضان مع الفريق الإنجليزي عدة مواجهات ودية، من أجل التحضير الجيد للموسم الكروي 2017/18، ظهر فيها اللاعب بشكل متميز ونجح في الحصول على ثقة مارك هيوز.

وقال مارك في تصريح له عقب أحد المباريات الودية التي تألق فيها رمضان، إنه معجب بطريقة لعبه وسيكون له دور كبير في الموسم الجديد مع الفريق.