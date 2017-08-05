نشبت مشادة كلامية بين باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأحد أعضاء النادي، عقب انتهاء مران الفريق المسائي أمس.

بدأت الواقعة بعدما ذهبت زوجة أحد أعضاء النادي إلي باسم مرسي، لإتقاط صورة تذكارية معه، ولكن اللاعب رفض طلبها بداعي الزحام الشديد حوله عقب انتهاء المران.

وبعد رفض اللاعب التصوير مع وزجة أحد الأعضاء، قام زوجها بتوبيخ اللاعب، والدخول معه في مشادة كلامية كادت أن تصل إلي الأشتباكات بالأيدي، ولكن سرعان ما تدخل الأعضاء وآمن النادي لإنهاء الأزمة.

كان باسم مرسي، قد دخل في مشادات كلامية أيضا مع بعض الجماهير ، عقب انتهاء مباراة العهد اللبناني والتي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية، والتي ودعها الزمالك ومن ثم الاهلي، بسبب نزول مستواه الفني واهداره العديد من الفرص السهلة أمام المرمي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.