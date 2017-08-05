بعد شجاره معه.. إداري الاتفاق السعودي يوجه رسالة لـ “كهربا”

حرص هذلول البريك، المدير الإداري لنادي الاتفاق السعودي، على توجيه رسالة لمحمود عبد المنعم “كهربا”، المحترف ضمن صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، بعد الشجار بالأيدي الذي نشب بينهما في مباراة أمس التي جمعت الفريقين.

وقبل ساعات نجح الاتفاق في الفوز على اتحاد جدة بثلاثية مقابل لا شئ، ضمن دورة تبوك الودية، استعدادا لبداية دوري جميل السعودي.

وعقب انتهاء المباراة، نشب شجار بين كهربا وهذلول البريك، إداري فريق الاتفاق، أمام النفق المؤدي إلي غرف خلع الملابس.

وصرح البريك لقناة “دبي الرياضية قائلا: “نادي الاتحاد نادي كبير بتاريخه ولاعبيه الكبار وجمهوره. المنافسة داخل الملعب فقط بيننا”.

وأوضح أنه بعد المباراة كنت في طريقه إلى سلطان إمبعاوي مدير الفريق لأعتذر له، لكني فوجئ بكهربا يتهجم عليه.

وأشار إلى أنه لم يقصد سوى تحفيز لاعب فريقه محمد الصعيري الذي تعرض للضرب داخل الملعب أكثر من مرة، مؤكدًا أنه لم يخطئ في حق أحد.

واختتم إدارى الاتفاق تصريحاته، بتوجيه الاعتذار لكل لاعبي اتحاد جدة والجمهور، مؤجها اللوم لكهربا على ما بدر منه من تصرفات بعد المباراة.