دخل حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دائرة اهتمامات مسئولو نادي النصر السعودي، من أجل التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

النصر يعاني من خط الوسط

وكشفت صحيفة “سبورت” السعودية، أن مسئولو النادي السعودي يرغبون في التعاقد مع ثنائي خط وسط للفريق، نظراً لوجود أزمة في هذا المركز، وسكون من ضمن المرشحين الثنائي حسام غالي ، قائد النادي الأهلي، وطارق حامد، لاعب نادي الزمالك”.

النصر يلجأ لغالي وحامد بعد الفشل مع بيليات ودجيكسن

يأتي هذا القرار من مسئولو النادي السعودي، بعدما فشلت المفاوضات مع الزيمبابوي خاما بليات، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، و الكوادوري دجيكسن جير، والذي يلعب في نفس الفريق، ليلجأ مسئولو النادي السعودي إلي الثنائي المصري.

غالي عقده سينتهي مع الأهلي الموسم المقبل، بالإضافة أن إدارة النادي الأهلي لم توثق عقده حتي الآن ، مما يجعل اللاعب محط انظار العديد من الأندية العربية أو الأوروبية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس مصر.