محمود طاهر: من وضع قانون الرياضة؟ .. ولماذا لم يتم استشارتنا فيه

أكد المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن من وضع قانون الرياضة لم يأخذ رأي أحد من مسئولو الأندية في مصر ليس الأهلي والزمالك فقط، وهذا لا يصح على الإطلاق.

وأضاف طاهر خلال حديثه في المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً، ” لدي سؤال لم أجد حلًا له ، من الذي وضع هذا القانون.. وبناءاً على أي شئ تم التصديق عليه من قبل مجلس النواب؟ ، من المفترض أن يأخذ برأي مسئولو الأندية المصرية من أعضاء ومجلس إدارة”.

وتابع محمود طاهر، ” الأهلى من أكبر الأندية في مصر والشرق الأوسط وافريقيا، لماذا لم يتم أخذ رأي أحد من النادي، هذا يدين من وضع القانون، ومن الممكن أن نتقدم بشكو ف الفيفا”.

وأوضح رئيس النادي الأهلي، ” فوجئنا بوضع اللائحة الأسترشادية، ولم أعلم من وضعها من المسئولين، لماذا يتم التصديق على لائحة للأندية والأهلى لم يشارك فيها من الأصل، هذا الكلام غير منطقي”.

وأختتم قائلًا، ” لماذا تم وضع اللائحة الأسترشادية إجبارياً على الأندية، من الممكن ألا تتوافق بنود اللائحة مع النادي الأهلي في أشياء كثيرة، كان لابد أن يتم مناقشتها الأول”.