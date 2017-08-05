محمود طاهر: لسنا على خلاف مع وزارة الرياضة أو اللجنة الأوليمبية

أكد المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، أن منظومة القلعة الحمراء ليس على خلاف مع وزارة الرياضة أو اللجنة الأوليمبية.

وأضاف خلال المؤتمر المقام حالياً بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ” قانون الرياضة فيه إيجابيات كثيرة ، ولكن أيضا يحتوي على بنود من الممكن أن تصنع أزمات”.

وتابع طاهر، ” حرصت على عقد جلسة مع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، لكي أتناقش معه بخصوص هذا القانون، وقال لي : ” أنا على علم بأن القانون يحتوي على بنود تتعارض مع نهضة الرياضة في مصر.

وأردف رئيس النادي الأهلي، ” لسنا معترضون على القانون بأكمله وهناك بنود رائعة، مثل التدخل الحكومي و تعظيم دور الجمعيات العمومية بالأندية”.

وأوضح محمود طاهر، ” النادي الأهلي يحق له وضع لائحته ، وكان لدينا لائحه أولمبية منذ تأسيس النادي عام 1907 قبل إنشاء وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية ، ولابد أن يأخذ برأي الاندية في مصر ، من غير المقبول أن يضع قانون بأكمله بدون استشارة أحد من مسئولو الأندية الشعبية كالزمالك والأهلي”.