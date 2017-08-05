مفاجأة.. نيمار لم يشارك مع باريس في المباراة الأولي بالدوري

بالرغم من إعلان مسئولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، انهاء صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، وانضمامه رسمياً لصفوف الفريق الفرنسي، إلا انه لم يسطيع المشاركة في أول مباراة للفريق في موسم 2018/2017.

نيمار قد انتقل إلي باريس سان جيرمان، بعد جدل كبير حول مصيره مع النادي الكتالوني باستمراره من عدمه، ليعلن أمس مسئولو نادي باريس عن اتمام الصفقة وانضمام نيمار لصفوف الفريق الفرنسي ، من خلال مؤتمر صحفي ظهر الأمس، أعلنوا فيه عن اتمام صفقة انتقال نيمار إلي الفريق الباريسي لمدة 5 مواسم في صفقة تاريخية قياسية.

اللاعب لم يستطيع الظهور مع الفريق في أول مباراة بالدوري ، المقرر لها مساء اليوم، أمام أميان بالجولة الأولي من الدوري الفرنسب، بسبب عدم تلقي رابطة الدوري الفرنسي بطاقة اللاعب الدولية من ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وستسمح البطاقة الدولية ، مشاركة اللاعب بشكل طبيعي بدون أي أزمات.

ومن المقرر أن يقدم مسئولو نادي باريس نيمار للجمهور على أرضية ملعب حديقة الأمراء” وذل قبل بداية المباراة.