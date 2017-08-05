صورة.. ساويرس يسخر من نيمار على تويتر

سخر نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، من انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قادماً من برشلونة الإسباني.

نيمار قد انتقل إلي باريس سان جيرمان، بعد جدل كبير حول مصيره مع النادي الكتالوني باستمراره من عدمه، ليعلن أمس مسئولو نادي باريس عن اتمام الصفقة وانضمام نيمار لصفوف الفريق الفرنسي لمدة 5 مواسم.

مسئولو النادي عقدوا مؤتمر صحفي ظهر الأمس، ليعلنوا فيه عن اتمام صفقة انتقال نيمار إلي الفريق الباريسي لمدة 5 مواسم في صفقة تاريخية قياسية.

وصرح النجم البرازيلي خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام بالأمس، قائلًا: ” لم انتقل إلي باريس سان جيرمان من أجل الأموال، ولكن انتقلت من أجل أن أصنع التاريخ مع هذا النادي العريق”.

ليرد عليه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عبر حسابه على موقع التدوينات الصعيرة “تويتر” قائلًا، ” مش علشان الـ 260 مليون دولار !!”.

ويخوض نيمار دا سيلفا، اول مباراة رسميه له مع فريقه الجديد اليوم أمام اميان ضمن الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.