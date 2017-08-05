الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لسموحة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

كان الفريق قد استأنف مرانه الأول صباح أمس الجمعة، بعد الإجازة التي حصل عليها اللاعبون بعد الهزيمة من الفيصلي الأردني بهدفين مقابل هدفين ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية.

ومن جانبه شاركوا الثنائي وليد سليمان، هشام محمد، لاعبا الفريق الأول، في المران الجماعي للفريق، أمس الجمعة، وذلك بعد تعافي الأول من الإصابة في العضلة الأمامية، اوالثاني من الشد في العضلة الأمامية.

وكان “سليمان” قد غاب عن مباريات الفريق في البطولة العربية، بسبب تلك الإصابة ، ليخضع إلي برنامج تأهيلي خاص من أجل العودة إلي الملاعب في أسرع وقت، بينما لم يشارك هشام محمد في البطولة بسبب عدم قيده.

يذكر أن الأهلي تأهل لمواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر، بعد تغلبه على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.