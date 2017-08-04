حصاد اليوم.. أهم الأخبار علي مدار الـ24 ساعة

كما عودناكم زوار موقع ” أخبار الأهلي” ، على حصر جميع الأخبار الرياضية الهامة التي حدثت على مدار اليوم، وحرصاُ منا على تقديم خدمة أفضل، سواء الأخبار التي تخص فريق الكرة بالأهلي أو الأندية الأخري، نقدم لكم أهم الأخبار التي حدثت يوم الجمعة 4-8-2017من خلال روابط الأخبار..

وإلي أهم الأخبار:

بالفيديو.. كهربا يدخل في مشادة قوية ويتعدى على مسئولي الاتفاق

ردود أفعال غاضبة على مشاجرة كهربا: تغطي فشلك بإعتداء

رئيس سموحة ينهي آمال الأهلي في ضم مدافع الفريق

أزمة بين الأهلي ونجوم المستقبل بسبب إسلام الفار

مهاجم الأهلي على رادار طلائع الجيش

الاتحاد السكندري يسعى لخطف موهبة الأهلي

إيفونا يواجه تريزيجيه في الدوري التركي

مدرب الأهلي السابق يهدد برحيله عن هذا الفريق

بالفيديو.. الأهلي يحتفل بالفوز على الزمالك في كأس مصر بالناشئين

الأهلي يوافق على رحيل مؤمن زكريا بشرط!

نجم الأهلي يتلقى عرض سويسري للرحيل

حجازي ينعش خزينة الأهلي بمليون يورو

مران الأهلي.. إصابة ميدو جابر

مران الأهلي.. سعد سمير يخضع لاختبار طبي