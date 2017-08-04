ردود أفعال غاضبة على مشاجرة كهربا: تغطي فشلك بإعتداء

علق عدد من الجماهير السعودية على مشادة محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب اتحاد جدة مع لاعبي الاتفاق السعودي خلال مباراة الفريق بنصف نهائي بطولة تبوك الودية أمام اتحاد جدة استعدادا للموسم الجديد التي انتهت بثلاثية نظيفة للاتفاق.

وقال أحد الجماهير عبر تويتر “هالمصري شايف نفسه كثير ترا الاتحاد هو اللي طلعك وخلاّك لاعب ولا انت محد يدري عنك تجي تغطي فشلك بإعتداء”.

وطالب آخر بمعاقبة اللاعب قائلا “اذا الرئيس يملك القرار والشجاعه المفترض يتخذ قرار ضد كهربا ، الاحترام قبل كل شي ،، اقلها رد اعتبار للنائب”.

ودافع أحدهم عن اللاعب معلقا “مدير الكره في نادي الاتفاق تلفظ على كهربا و الانصاري بالفاظ نابيه يخجل الشخص يقولها لا يلام كهربا على عصبيته”.

ووصلت مشادة اللاعب إلى اشتباك بالأيدي بين اللاعب المصري و أحد مسؤولي فريق الاتفاق.

ودخل كهربا في مناوشات مع لاعب الاتفاق بعد أن استهزأ بالخصم بعد التقدم بثلاثية نظيفة ليتحصل على بطاقة صفراء.

ولم تنته الأزمة عنذ هذا الحد بل استمرت بعد المباراة حيث توجه كهربا خلال خروجه من الملعب، إلى أحد المسؤولين من فريق الاتفاق وقام بدفعه أمام قوات الأمن ليتدخل أحد مسؤولي اتحاد جدة ويقوم بتهدئة اللاعب المصري.

ورغم محاولات لاعبو الاتحاد، تهدئة كهربا حاول المحترف المصري الاشتباك مرة أخرى ، قبل أن يدخل غرف خلع الملابس.

وتأهل الاتفاق إلى نصف نهائي البطولة ليواجه الصفاقسي التونسي الأحد المقبل بعد فوزه على الوطني السعودي.

ونجح اللاعب في تقديم مستوى مميز مع فريقه الموسم الماضي بالدوري السعودي.