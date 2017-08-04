بالفيديو.. كهربا يدخل في مشادة قوية ويتعدى على مسئولي الاتفاق

دخل محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب اتحاد جدة في مشادة قوية مع لاعبي الاتفاق السعودي خلال مباراة الفريق بنصف نهائي بطولة تبوك الودية أمام اتحاد جدة استعدادا للموسم الجديد التي انتهت بثلاثية نظيفة للاتفاق.

ووصلت المشادة إلى اشتباك بالأيدي بين اللاعب المصري و أحد مسؤولي فريق الاتفاق.

ودخل كهربا في مناوشات مع لاعب الاتفاق بعد أن استهزأ بالخصم بعد التقدم بثلاثية نظيفة ليتحصل على بطاقة صفراء.

ولم تنته الأزمة عنذ هذا الحد بل استمرت بعد المباراة حيث توجه كهربا خلال خروجه من الملعب، إلى أحد المسؤولين من فريق الاتفاق وقام بدفعه أمام قوات الأمن ليتدخل أحد مسؤولي اتحاد جدة ويقوم بتهدئة اللاعب المصري.

ورغم محاولات لاعبو الاتحاد، تهدئة كهربا حاول المحترف المصري الاشتباك مرة أخرى ، قبل أن يدخل غرف خلع الملابس.

وتأهل الاتفاق إلى نصف نهائي البطولة ليواجه الصفاقسي التونسي الأحد المقبل بعد فوزه على الوطني السعودي.

ونجح اللاعب في تقديم مستوى مميز مع فريقه الموسم الماضي بالدوري السعودي.