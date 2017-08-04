الاتحاد السكندري يسعى لخطف موهبة الأهلي

يحاول نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع فوزي الحناوي لاعب الأهلي الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحرص النادي السكندري على التواصل مع وكيل اللاعب الشاب من أجل معرفة موقف إدارة الأهلي من رحيل اللاعب في هذا التوقيت وانتظار رد القلعة الحمراء بالموافقة أو الرفض حتى يحدد النادي موقفه بضم اللاعب أو البحث عن بديل آخر، خاصة أن اللاعب تألق مع فريق مواليد 98 بالأهلي الفترة الأخيرة، كما انضم للفريق الأول بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق لكنه لم يشارك واكتفى بالمران فقط .

من ناحية أخرى يسعى نادي طلائع الجيش للتعاقد مع مهاجم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل مسؤولو نادي الطلائع في مفاوضات مع القلعة الحمراء لضم أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الشاب.

واستعان حسام البدري بخدمات اللاعب من قبل وتم استدعاؤه لقائمة الفريق في عدد من المباريات لكنه لم يشارك.

ويحاول أحمد سامي المدير الفني للفريق في ضم مهاجم جديد لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة سموحة في نصف نهائي كاس مصر الخميس المقبل 9 أغسطس الجاري في العاشرة مساء.