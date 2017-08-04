مهاجم الأهلي على رادار طلائع الجيش

يسعى نادي طلائع الجيش للتعاقد مع مهاجم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل مسؤولو نادي الطلائع في مفاوضات مع القلعة الحمراء لضم أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الشاب.

واستعان حسام البدري بخدمات اللاعب من قبل وتم استدعاؤه لقائمة الفريق في عدد من المباريات لكنه لم يشارك.

ويحاول أحمد سامي المدير الفني للفريق في ضم مهاجم جديد لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

من ناحية أخرى أنهى فرج عامر رئيس نادي سموحة، آمال النادي الأهلي في التعاقد مع محمود عزت مدافع الفريق لتعويض رحيل أحمد حجازي الذي رحل إلى وست برومتش الإنجليزي.

وكشف رئيس سموحة خلال تصريحاته لإذاعة “ميجا أف أم” عن محاولات من جانب بعض مسؤولي الأهلي لضم محمود عزت لصفوف الفريق.

وأكد عامر رفضه رحيل محمود عزت بشكل نهائي، مشيرا إلى أن الرفض بسبب تأثير المدافع على الفريق وليس بسبب الأموال على الإطلاق.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة سموحة في نصف نهائي كاس مصر الخميس المقبل 9 أغسطس الجاري في العاشرة مساء.