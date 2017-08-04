رئيس سموحة ينهي آمال الأهلي في ضم مدافع الفريق

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة، على طلب النادي الأهلي للتعاقد مع محمود عزت مدافع الفريق لتعويض رحيل أحمد حجازي الذي رحل بورست برومتش الإنجليزي.

وكشف رئيس سموحة خلال تصريحاته لإذاعة “ميجا أف أم” عن محاولات من جانب بعض مسؤولي الأهلي لضم محمود عزت لصفوف الفريق.

وأكد عامر رفضه رحيل محمود عزت بشكل نهائي، مشيرا إلى أن الرفض بسبب تأثير المدافع على الفريق وليس بسبب الأموال على الإطلاق.

وحول رحيل إسلام محارب نجم الفريق للأهلي صرح بأن اللاعب كان يتبقى في عقده 3 أشهر فقط وبعدها سيرحل مجانا وموقفه يختلف عن موقف محمود عزت الذي يمتد لثلاث مواسم.

واختتم حديثه بأن عملية احتكار النجوم لن تكون لصالح الكرة المصرية وبسبب ذلك سيصبح الدوري بلا أي منافسة.

وشارك عزت في 9 مباريات مع سموحة هذا الموسم فقط ، وانضم للفريق السكندري قادما من المقاولون العرب عام 2015.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة سموحة في نصف نهائي كاس مصر الخميس المقبل 9 أغسطس الجاري في العاشرة مساء.