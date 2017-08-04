أزمة بين الأهلي ونجوم المستقبل بسبب إسلام الفار

وقعت أزمة بين النادي الأهلي ونظيره نادي نجوم المستقبل بسبب إسلام الفار لاعب الفريق وذلك بسبب فسخ التعاقد مع اللاعب، ورفض الأهلي قيده بقائمة الموسم الجديد.

وجاءت المشكلة بعد مطالبة مسؤولو نجوم المستقبل النادي الأهلي بدفع مبلغ مليون ونصف المليون جنيه، لترفض إدارة الأهلي سداد المبلغ ليستند النادي على الفقرة الثانية بالبند الثالث والتي توضح أن الأهلي مطالب بدفع المبلغ في حالة قيد اللاعب في قائمة الأهلي لموسم 2017 / 2018 المقبل ، الأمر الذي لن يتحقق بعد رفض حسام البدري المدير الفني للأهلي قيد اللاعب بقائمته للموسم الجديد.

ويوضح البند السادس أن المجبر على عدم العدول في العقد الطرف الثاني والثالث وهو نجوم المستقبل واللاعب وليس الطرف الأول النادي الأهلي.

ويفكر الأهلي في وقف التعامل مع نادي نجوم المستقبل بسبب الأزمة الأخيرة بالإضافة إلى تسريب عقد اللاعب مع النادي لوسائل الإعلام عبر مسؤولي نجوم المستقبل.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة سموحة في نصف نهائي كاس مصر الخميس المقبل 9 أغسطس الجاري في العاشرة مساء.