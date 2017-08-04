بالفيديو.. الأهلي يحتفل بالفوز على الزمالك في كأس مصر بالناشئين

احتفل النادي الأهلي عبر الصفحة الرسمية له على موقع فيس بوك بالفوز علي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين علي ستاد القاهره في دور الثمانيه لكأس مصر و يصعد الي الدور قبل النهائي عام 1985.

وقررت إدارة الأهلي وقتها خوض المباراة الهامة بفريق من الناشئين تحت 19 عام و ذلك بعد تمرد 16 من لاعبي الفريق تضامنا مع مدربهم محمود الجوهري في خلافه مع إدارة الكره بالنادي.

الشوط الأول انتهي بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، حمادة مرزوق سجل للأحمر في الدقيقة الثالثة و فاروق جعفر تعادل للأبيض بعد دقيقة واحدة من هدف الأهلي.

بينما أضاف محمد السيد الهدف الثاني لحامل اللقب في الدقيقه 11 من الشوط الثاني قبل أن يسجل الغاني إيمانويل كوارشي آخر أهدافه في الملاعب المصرية بعد تسع دقائق من هدف الاحمر.

ولجأ الفريقان إلي وقت إضافي نجح خلاله طارق خليل في تسجيل هدف الصعود في الدقيقة الخامسة في مرمي ناصر عبد اللطيف الذي لعب آخر مبارياته مع الاأيض ثم نجح أحمد شوبير في التصدي لركلة جزاء احتسبت للأبيض في الدقيقة السابعة و نفذها سعيد الجدي ليحقق ناشئو الاهلي فوزا تاريخيا.