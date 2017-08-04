اقترب مهاجم النادي الأهلي السابق الجابوني ماليك إيفونا، من الاقتراب إلى نادي قونيا سبورت التركي.

وأوضحت بعض التقارير، أن إيفونا توصل لاتفاق مع النادي التركي، على المقابل المادي، من أجل انضمامه وتدعيم الفريق التركي بخط الهجوم.

إيفونا يرافق تريزيجيه في الدوري التركي

ومن المقرر أن يصل إيفونا السبت تركيا، للإتفاق النهائي مع النادي التركي، وسوف يشاهد إيفونا مباراة كأس السوبر التركي بين قونيا سبورت وبشكتاش يوم الأحد 6 أغسطس الجاري.

إيفونا يقترب من التعاقد مع هذا النادي

ومن المقرر أن ينافس ايفونا، محمود تريزيجيه لاعب الأهلي السابق والذي يلعب في نادي قاسم باشا التركي، والذي انضم إعارة من نادي إندرلخت التركي.

يذكر أن إدارة النادي الأهلي، قررت رحيل إيفونا، بعد مطالباته بالرحيل، بعد المشاداة التي حدثت بينه وبين حسام غالي.

وكان أحمد شوبير قد صرح بأن إيفونا طالب إدارة الأهلي بالرحيل، بسبب غضبه من أنانية بعض من زملائه ورفض التمرير له، أثناء إحدى المباريات.

وطالب حسام البدري، من إدارة النادي الأهلي، بالتعاقد مع إيفونا مرة أخرى، نظرا لإمكانياته الهائلة، ولكن المقابل المادي، كان سبب في تعثر الصفقة، مما أدى إلى طلب حسام البدري بالتعاقد مع لاعب شبيه لإيفونا.