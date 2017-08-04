أعلن المدير الفني للأهلي السابق والرجاء المغربي الحالي الإسباني خوان كارلوس جاريدو، عن نيته لتقديم استقالته من تدريب الفريق المغربي، بسبب عدم صرف مستحقات لاعبيه.

سبب رحيل جاريدو عن الرجاء المغربي

وأشارت بعض التقارير المغربية، أن تصرف جاريدو بسبب تضامنه مع لاعبي نادي الرجاء المغربي، الذين أعلنوا مقاطعتهم عن تدريبات الفريق بسبب عدم صرف إدارة النادي مستحقاتهم.

جاريدو يهدد إدارة الرجاء المغربي

وأوضحت التقارير، أن جاريدو هدد بفسخ العقد، الأسبوع المقبل، في حالة عدم حل أزمة اللاعبين والإدارة.

على جانب آخر رفضت إدارة الرجاء المغربي برئاسة سعيد حسبان تهديد جاريدو، قائلة إن جاريدو ليس من اختصاصه التدخل ما بين الإدارة واللاعبين.

وأكد رئيس نادي المغربي، سعيد حسبان، أن العقود والمستحقات المتأخرة ليس من اختصاص المدير الفني، مطالبا جاريدو بعدم التدخل في هذه الأزمة.

يذكر أن جاريدو قاد النادي الأهلي بالتتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وبطولة كأس السوبر المصري، وبعدها اتخذت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر قراراً بإقالة جاريدو وتعيين حسام البدري مديراً فنياً للنادي الأهلي.

وبعدها أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو جاريدو توليه تدريب فريق الرجاء البيضاوي المغربي، معرباً عن سعادته بالمرحلة الجديدة في الرجاء المغربي.