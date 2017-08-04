الأهلي يوافق على رحيل مؤمن زكريا بشرط!

وافق مسئولو النادي الأهلي ، على رحيل مؤمن زكريا ، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مبدئياً ولكن بشرط تحديد طلبات مالية لإنهاء الصفقة.

مؤمن زكريا يتلقى عرض سعودي

يذكر أن مؤمن زكريا قد تلقي عرض من نادي الفيصلي السعودي، منذ يومين، طالب اللاعب مسئولو النادي السعودي بضرورة إرسال عرض رسمي لإدارة النادي الأهلي، من أجل استمرار الصفقة.

البدري يرفض رحيل مؤمن زكريا

وكان البدري قد صرح مؤخراً ، أنه لم يوافق على رحيل أي لاعب من القوام الأساسي للفريق، مشيراً إلي أن الفريق مقبل على مباريات هامة الفترة المقبلة، منها نصف نهائي بطولة كأس مصر، بالإضافة إلي ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، في منتصف شهر سبتمبر.

ويحاول مؤمن زكريا، الضغط على البدري من أجل الموافقة على رحيله وتأمين مستقبل أسرته، لاسيما وأن اللاعب سوف يحصل على مبلغ مالي كبير نظير انضمامه إلي النادي السعودي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سموحة ، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بعدما ودع البطولة العربية بعد الهزيمة من الفيصلي الأردني، لهدفين مقابل هدف.