نجم الأهلي يتلقى عرض سويسري للرحيل

تلقى مسئولو النادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة، عرض رسمي من أحد الأندية السويسرية، من أجل الحصول على توقيع أحمد الشيخ ، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

الشيخ قد رحل عن الأهلي مطلع الموسم الماضي ، متوجهاً إلي صفوف مصر المقاصة لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة ، ونجح خلاله في الظهور بشكل جيد والفوز بجائزة هداف بطولة الدوري، بالإضافة إلي انضمامه إلي المنتخب الوطني.

وعقب انتهاء مدة إعارته في الفريق الفيومي، طلب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، عودته من جديد إلي صفوف الفريق، ورفض تجديد إعارته إلي مصر المقاصة.

وعرض مسئولو النادي السويسري ، مبلغ 350 ألف يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سموحة ، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

يذكر أن الأهلي قد ودع البطولة العربية بعدما خسر من نظيره الفيصلي الأردني ، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية.