حجازي ينعش خزينة الأهلي بمليون يورو

انتعشت خزينة النادي الأهلي، بعدما تسلم مسئولو القلعة الحمراء، صباح اليوم الجمعة، ملبغ مليون يورو ، نظير انتقال أحمد حجازي، مدافع الفريق، إلي نادي وست بروميتش الإنجليزي.

حجازي انتقل إلي وست بروميتش الإنجليزي، مقابل مليون يورو ، علي سبيل الإعارة مع وضع بند أحقية الشراء مقابل 4 ملايين يورو آخرين، وذل لمدة موسم.

وظهر أحمد حجازي، في أول مباراة له مع الفريق بعد أيام من انضمامه أمام فريق ليستر سيتي ، الذي يلعب له الجزائري رياض محرز، وبالرغم من خسارة الفريق إلا إن حجازي ظهر بمستوي جيد، ونجح في التصدي لأكثر من كرة في أول مباراة له مع الفريق.

وفي المواجهة الثانية له مع وست بروميتش أمام كريستال بالاس، في بطولة الكأس الدولية الودية، والتس خسر فيها الفريق أيضا ولم يقدم فيها حجازي المستوي المطلوب ، حيث أهدر فرصة هدف محقق أمام المرمي.

ويسعي حجازي للاستعدادا بشكل جيد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” ، من أجل حجز مقعد أساسي له في تشكيل الفريق.