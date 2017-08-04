مران الأهلي.. متعب يشارك في التدريبات الجماعية

شارك عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن الاستعداد لمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وحرص خالد محمود، طبيب الفريق، على الأطمئنان على متعب فبل نزوله المران والمشاركة، بعدما تعافي من الإصابة التي لحقت به عقب مباراة نصر حسين داي الجزائيري، والتي ساهم فيها بشكل كبير بصعود الأهلي إلي نصف نهائي البطولة العربية.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم، على ملعب مختار التتش ، بعدما انتهت فترة الراحة الذي حصلوا عليها من الجهاز الفني للفريق، بعدما ودع الفريق البطولة العربية، بعد الهزيمة من نظيره الفيصلي الأردني، بهدفين مقابل هدف، ضمن المباراة التي جمعتهما أمس الأول، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة.

ومن جانبه شاركوا الثنائي وليد سليمان، هشام محمد، لاعبا الفريق الأول، في المران الجماعي للفريق وذلك بعد تعافي الأول من الإصابة في العضلة الأمامية، اوالثاني من الشد في العضلة الأمامية.

وكان “سليمان” قد غاب عن مباريات الفريق في البطولة العربية، بسبب تلك الإصابة ، ليخضع إلي برنامج تأهيلي خاص من أجل العودة إلي الملاعب في أسرع وقت، بينما لم يشارك هشام محمد في البطولة بسبب عدم قيده.