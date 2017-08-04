غادر ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الصباحي المقام حالياً على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد شعوده بحالة “دوار” شديدة ، استعدادا لمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وعلى الفور تدخل خالد محمود، طبيب الفريق، ليطمئن علي اللاعب، ولكن لم يستطيع ميدو استكمال المران ليقرر طبيب الفريق مغادرته الملعب وعدم استئناف المران، خوفاً عليه.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم، على ملعب مختار التتش ، بعدما انتهت فترة الراحة الذي حصلوا عليها من الجهاز الفني للفريق، بعدما ودع الفريق البطولة العربية، بعد الهزيمة من نظيره الفيصلي الأردني، بهدفين مقابل هدف، ضمن المباراة التي جمعتهما أمس الأول، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة.

ومن جانبه شاركوا الثنائي وليد سليمان، هشام محمد، لاعبا الفريق الأول، في المران الجماعي للفريق وذلك بعد تعافي الأول من الإصابة في العضلة الأمامية، اوالثاني من الشد في العضلة الأمامية.

وكان “سليمان” قد غاب عن مباريات الفريق في البطولة العربية، بسبب تلك الإصابة ، ليخضع إلي برنامج تأهيلي خاص من أجل العودة إلي الملاعب في أسرع وقت، بينما لم يشارك هشام محمد في البطولة بسبب عدم قيده.