مران الأهلي.. سعد سمير يخضع لاختبار طبي

خضع سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي قبل بداية مران الفريق الصباحي، الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن الاستعدادات لمواجهة سموحة يوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف من بطولة كأس مصر.

سمير كان يعاني من آلام في العضلة الأمامية، منعه من المشاركة في مباراة الفيصلي الأردني والتي تلقى فيها الاهلي هزيمة غير متوقعة، في المباراة الي جمع بينهما أمس الأول على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافساتت الدور نصف النهائي من البطولة العربية، بهدفين مقابل هدف ليودع البطولة رسمياً.

ومن المقرر أن يكشف خالد محمود، طبيب الفريق الأحمر، عن موقف مشاركة اللاعب في مباراة سموحة من عدمها.

ومن جانبه شاركوا الثنائي وليد سليمان، هشام محمد، لاعبا الفريق الأول، في المران الجماعي للفريق وذلك بعد تعافي الأول من الإصابة في العضلة الأمامية، اوالثاني من الشد في العضلة الأمامية.

وكان “سليمان” قد غاب عن مباريات الفريق في البطولة العربية، بسبب تلك الإصابة ، ليخضع إلي برنامج تأهيلي خاص من أجل العودة إلي الملاعب في أسرع وقت، بينما لم يشارك هشام محمد في البطولة بسبب عدم قيده.