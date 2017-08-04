مران الأهلي.. غياب “الجوكر” و عودة “الحاوي” وهشام محمد

تغيب أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق، الصباحي المقام حالياً على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة سموحة يوم الأربعاء، المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وحصل اللاعب على إذن مسبق من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، بالغياب عن المران الصباحي لظروف عائلية.

وكان الفريق استأنف مرانه صباح اليوم، عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبين، من مران الأمس، بعد الهزيمة من فريق الفيصلي الأردني، في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة العربية.

ومن جانبه شاركوا الثنائي وليد سليمان، هشام محمد، لاعبا الفريق الأول، في المران الجماعي للفريق وذلك بعد تعافي الأول من الإصابة في العضلة الأمامية، اوالثاني من الشد في العضلة الأمامية.

وكان “سليمان” قد غاب عن مباريات الفريق في البطولة العربية، بسبب تلك الإصابة ، ليخضع إلي برنامج تأهيلي خاص من أجل العودة إلي الملاعب في أسرع وقت، بينما لم يشارك هشام محمد في البطولة بسبب عدم قيده.