حصاد اليوم.. أهم الأخبار علي مدار الـ24 ساعة

كما عودناكم زوار موقع ” أخبار الأهلي” ، على حصر جميع الأخبار الرياضية الهامة التي حدثت على مدار اليوم، وحرصاُ منا على تقديم خدمة أفضل، سواء الأخبار التي تخص فريق الكرة بالأهلي أو الأندية الأخري، نقدم لكم أهم الأخبار التي حدثت يوم 3-8-2017

وإلي أهم الأخبار:

كلام نهائي.. الجبلاية تستقر على فتح القيد المحلي 9 أغسطس

مدرب الزمالك يزف بشرى للجماهير قبل مواجعة المصري

بالفيديو.. “رمضان صبحي” يستعد لانطلاقة جديدة في الدوري الإنجليزي

المحمدي يخوض تجربة جديدة مع أستون فيلا ويآمل للعودة إلي “البريميرليج”

بعد رفضه الرحيل .. هل سينجح النني مع الجنرز في الموسم الجديد؟

“وردة” يدخل موسمه الجديد مع باوك راغباً في الرحيل

البدري يطلب تأجيل صفقة “دويدار”.. تعرف على السبب

حجازي يستعد للمشاركة في أول موسم له مع بروميتش

البدري ينتهي من تقرير أسباب الهزيمة من الفيصلي والخروج من البطولة

طارق يحيي: شيكابالا لم يتعالي على زملائه .. و اللاعبين لم يفشلو إيناسيو

بالفيديو.. هل يسطع نجم “صلاح” في ليفربول بعد توهجه في روما؟