طارق يحيي: شيكابالا لم يتعالي على زملائه .. و اللاعبين لم يفشلو إيناسيو

أكد طارق يحيي ، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق لم يتعمدوا إفشال البرتغالي أوجستو إيناسيو.

وأضاف يحيي خلال حديثه ببرنامج ” يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، “أنه لم يكن هناك توتر مابين لاعبي الزمالك و إيناسيو، ولكن هناك سوء تفاهم فقط لاغير.

وبسؤاله عن محمود عبد الرازق شيكابالا، أجاب، “اتعجب كثيراً عندما أسمع أن شيكابالا يصتنع الأزمات داخل الفريق، مشيراًَ إلي أنه لا يتعالي علي زملائه كما يتردد في وسائل الإعلام”.

وتابع المدير الفني للزمالك، ” نقترب من انهاء أزمة سيسه، وسيكون هناك جلسة خاصة مع رئيس نادي أسوان، من أجل الانتهاء من كل شئ ومن المقرر أن يستمر اللاعب مع الزمالك حال حل أزمته مع أسوان وانضمامه إلي الفريق رسمياً”.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

يذكر أن الزمالك ودع البطولة العربية من دور المجموعات ، ولحق به الأهلي أمس بعد الهزيمة من الفيصلي الأردني.