البدري ينتهي من تقرير أسباب الهزيمة من الفيصلي والخروج من البطولة

انتهي حسام البدري ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومعاونيه من تجهيز تقرير تفصيلي لأسباب الهزيمة من الفيصلي والخروج من البطولة العربة.

الأهلي قد تلقى هزيمة موجعة من نظيره الفيصلي الأردني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من البطولة العربية.

وحرص البدري ومعاونيه في الجهاز الفني للأهلي، على إعداد تقرير تفصيلي يشرح فيه أسباب هزيمة الفريق أمام الفيصلي الأردني والخروج من البطولة، وذلك قبل الجلسة الذي يعقدها المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي، مع الجهاز الفني لمناقشة أسباب الخروج من البطولة العربية.

ويسعي البدري لتصحيح الأخطاء الذي وقع فيها اللاعبون خلال المباراة قبل مواجهة سموحة، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

ويسعي الأهلي للفوز على سموحة والتأهل إلي المباراة النهائية من كأس مصر، ومن ثم التتويج بالقب الغائب عن خزائن النادي منذ مايقرب من 10 سنوات، بالإضافة لمصالحة الجماهير عقب الخروج المفاجئ من البطولة العربية.