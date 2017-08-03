البدري يطلب تأجيل صفقة “دويدار”.. تعرف على السبب

طالب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأجيل صفقة أحمد دويدار، مدافع نادي الزمالك، إلي وقت لاحق.

كان البدري قد طالب مسئولو النادي الأهلي، بضرورة التعاقد مع مدافع خلال هذه الفترة، من أجل تعويض غياب أحمد حجازي.

حجازي رحل إلي نادي وست بروميتش الإنجليزي، مقابل ملوين جنية إسترليني، لمدة سنة على سبيل الإعارة ، وأصبح الفريق في أزمة بسبب وجود نقص في خط الدفاع، بعد إصابة سعد سمير و محمد نجيب وابتعاد رامي ربيعة عن مستواه نظراً لعودته من الإصابة.

القيد الإفريقي يعرقل الصفقة

وجاء سبب تأجيل البدري لصفقة دويدار، تمديد القيد الإفريقي حتي 11 أغسطس الجاري، مما يعني عدم لحاق مسئولو الأهلي في قيد اللاعب إفريقيا، وسيفتقد جهوده، لاسما وأن الفريق مقبل على مباراة صعبة أمام الترجي التونسي بنهاية الشهر المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.