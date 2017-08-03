يُعد أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق وست بروميتش الإنجليزي، أخر الوافدين للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الرباعي محمد صلاح لاعب ليفربول و رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي و محمد النني لاعب أرسنال ، وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا.

حجازي قد انضم إلي وست بروميتش الإنجليزي، منذ أسابيع قادماً من الأهلي، في صفقة بلغت مليون جنية إسترليني، علي سبيل الإعارة، بالرغم من رفض المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري الاستغناء عنه، ولكن رغبة اللاعب هي التي حسمت الصفقة.

وظهر أحمد حجازي، في أول مباراة له مع الفريق بعد أيام من انضمامه أمام فريق ليستر سيتي ، الذي يلعب له الجزائري رياض محرز، وبالرغم من خسارة الفريق إلا إن حجازي ظهر بمستوي جيد، ونجح في التصدي لأكثر من كرة في أول مباراة له مع الفريق.

وفي المواجهة الثانية له مع وست بروميتش أمام كريستال بالاس، في بطولة الكأس الدولية الودية، والتس خسر فيها الفريق أيضا ولم يقدم فيها حجازي المستوي المطلوب ، حيث أهدر فرصة هدف محقق أمام المرمي.

ويسعي حجازي للاستعدادا بشكل جيد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” ، من أجل حجز مقعد أساسي له في تشكيل الفريق.